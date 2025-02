Líder do governo espera relação estável entre Câmara e Senado para consolidar agenda

O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães (PT-CE), apontou uma expectativa na estabilização da relação entre deputados e senadores este ano a fim de consolidar uma agenda importante para o país. “Para nós do governo, é fundamental que entre em discussão a reforma da renda, que é a consolidação da reforma tributária, e o governo quer votar neste ano para ter efeito em 2026”, destacou.

A lista de prioridades do governo inclui também a votação do Orçamento de 2025 , a transparência na discussão da destinação de emendas ao Orçamento e ainda a chamada microrreforma econômica. “O ministro Haddad [da Fazenda] vai apresentar um conjunto de ideias a fim de consolidar o crescimento econômico com a redução das taxas de juros”, informou.

José Guimarães também elogiou a forma de trabalho que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) pretende adotar, de maior previsibilidade das votações no Plenário. “O presidente quer construir uma pauta no diálogo com os líderes, com o governo e evidentemente com o país”, disse.