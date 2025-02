Líder do Psol-Rede defende pauta econômica do governo e combate à crise climática

A líder da federação Psol-Rede, deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), reforçou apoio ao avanço das pautas econômicas do governo na Câmara. “É fundamental que o governo mande para esta Casa a proposta de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até cinco salários mínimos, ao mesmo tempo que a gente precisa enfrentar os privilégios de super salários e também rever as isenções e renúncias fiscais que estão na ordem de mais de R$500 bilhões”, disse.

Ela disse que os partidos, que reúnem 14 deputados, também vão atuar na defesa da agenda climática. Com a realização da COP 30, conferencia do clima da ONU em 2025 no Brasil, em Belém (PA), Petrone acredita que haverá maior compromisso em adotar medidas para enfrentar a emergência climática.

"A gente precisa caminhar para, pelo menos, tirar isenções dos setores que utilizam o combustíveis fósseis e caminhar para ter a melhor COP que o mundo já viu enfrentando o drama das mudanças climáticas", reforçou.

Sobre as expectativas em relação ao novo presidente da Câmara dos Deputados, a líder do Psol disse que algumas medidas anunciadas por Hugo Motta, como previsão de horário para as votações e anúncio da pauta com antecedência, vão favorecer a pluralidade na Casa.