Líder do União Brasil aponta economia e inteligência artificial como prioridades em 2025

O novo líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), afirmou que a pauta econômica e a regulamentação da inteligência artificial serão as prioridades do partido para 2025. “A pauta econômica é prioritária para o Brasil, e o União Brasil não vai se furtar de debater, dialogar e de apresentar propostas", disse o parlamentar.

"Precisamos ter real noção de como gastar, e o União Brasil tem feito reuniões internas, debatido muito e vamos contribuir com essa pauta do governo federal e do presidente Hugo [Motta] para que a gente possa buscar um Brasil melhor, com alimento mais barato na mesa do brasileiro”, disse.

Inteligência artificial

O líder do União Brasil também defendeu a instalação na Casa de uma comissão para analisar a regulamentação do uso da inteligência artificial no País. “Eu acho que a comissão especial tem que ser instalada e o presidente Hugo sinalizou positivamente”, acrescentou.

Por fim, Fernandes atribuiu ao novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), um perfil “transparente e conciliador”. “Tem dialogado muito com os líderes, tenho certeza que vai fazer um uma grande presidência e o União Brasil está aqui para contribuir.”

Pedro Lucas Fernandes está atualmente no segundo mandato de deputado federal.