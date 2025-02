Suco 100%, néctar ou refresco: qual é melhor no verão

Entre diversas opções no mercado na hora de comprar um suco, qual será a melhor decisão? Na busca por produtos com nutrientes e com apenas a quantidade de açúcar presente na fruta, o consumidor deve ficar atento ao escolher na gôndola do mercado entre suco, néctar e refresco. A principal diferença entre eles é a concentração de extrato da fruta ou vegetal, ou seja, a polpa presente na bebida. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), existe a necessidade de apresentar na embalagem qual é a classificação do produto, juntamente com a porcentagem de polpa.

O suco 100% é aquele que apresenta 100% do extrato da matéria-prima, ou seja, é feito 100% do suco da fruta. O néctar deve conter a quantidade mínima de 30%, salvo para frutas com acidez, quando o conteúdo de polpa muito elevado ou sabor muito forte, nesses casos, o volume de polpa não deve ser inferior a 20%. Já o refresco tem de 5% a 30% de suco da fruta, conforme determina o Decreto 6.871/2009.

"Para um público mais preocupado com a saúde, os sucos 100% se tornaram uma categoria prioritária nas compras", comenta o nutricionista clínico e esportivo Dereck Oak. Uma pesquisa realizada pela Nielsen, empresa especializada em análises e pesquisas, mostrou que 38% dos brasileiros estão interessados em bebidas com benefícios vindos de ingredientes naturais. "No varejo, a saudabilidade já é uma realidade, inclusive com as gôndolas dedicadas a esses alimentos e bebidas. O 100% suco é uma bebida não diluída, deve possuir 100% de fruta. O néctar é um produto diluído e adoçado, possui fruta, água e açúcar ou adoçante. O refresco é uma bebida diluída, com suco de fruta, polpa ou extrato vegetal, podendo ser acrescido de açúcares, corantes e aromatizantes artificiais", reforça o especialista.

"Na busca por uma alimentação mais saudável, é essencial entender a diferença entre suco 100%, néctar e refresco. O suco natural é a escolha mais nutritiva, pois mantém intactos os nutrientes essenciais da fruta, como vitaminas, minerais e fibras. Tanto o néctar como o refresco, em comparação com o suco 100%, oferecem menos benefícios nutricionais. Evitar adição de açúcares é fundamental, pois o excesso pode contribuir para problemas de saúde como obesidade e diabetes. Optar por sucos naturais, sem adição de açúcares, ajuda a manter um estilo de vida saudável, fornecendo nutrientes vitais", completa Dereck.