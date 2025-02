Brasileiro cria 'Netflix' do imigrante para quem vai aos EUA

Dados do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) revelam que, em 2023, 28.050 brasileiros obtiveram o green card — documento americano de residência permanente. Trata-se do maior volume da história e quarto recorde seguido nos últimos cinco anos. Além disso, foram registradas 12.570 naturalizações de brasileiros no mesmo ano, colocando o Brasil como o 16º país que mais recebeu esse benefício.

Diante desse cenário de crescente fluxo imigratório para a América, um empresário brasileiro criou a Viva Academy, plataforma digital que quer ser a “Netflix do imigrante”, com diversos vídeos e conteúdos interativos para resolver as principais dúvidas e desafios enfrentados por quem busca estabelecer uma nova vida nos EUA.

A plataforma oferece trilhas de conteúdo que explicam, por exemplo, como o imigrante pode comprar ou alugar uma casa, contratar um seguro, matricular os filhos na escola, obter uma bolsa de estudo, fazer um financiamento, criar um currículo em inglês, tirar a carteira de motorista e validar seu diploma, entre outras possibilidades.

A Viva Academy tem a missão de tornar a jornada do imigrante mais acessível e descomplicada. Para isso, oferece uma metodologia baseada em estudos de casos reais e conteúdos ministrados por especialistas. A plataforma disponibiliza um extenso acervo de vídeos sobre diversos temas, totalizando cerca de 200 horas de material até o final do ano.

“Nosso objetivo é facilitar a vida destes imigrantes, trazendo informações, conhecimento e segurança, eliminando as incertezas que cercam o processo de imigração. A Viva Academy funciona como uma plataforma e uma comunidade voltada ao apoio e orientação de imigrantes”, afirma Angelo Whosoever, fundador da Viva Academy.

A plataforma está disponível na web e em aplicativos para Android e iOS, com acesso totalmente digital a partir de qualquer local. Mensalmente, novas trilhas são lançadas, mantendo os usuários sempre atualizados. Além disso, os assinantes têm acesso a descontos exclusivos em serviços de especialistas parceiros, como assessorias de vistos, consultorias educacionais e psicólogos.

Semanalmente, a Viva Academy realiza lives com especialistas para manter os usuários atualizados sobre as novidades imigratórias, permitindo que os imigrantes tirem dúvidas em tempo real.

Da teoria à prática

A ideia da Viva Academy surgiu após a experiência de Whosoever com seu processo imigratório, que demorou cerca de dois anos e resultou, em 2024, na aprovação de seu Formulário I-140 - a primeira etapa antes da emissão definitiva do green card.

“Ao longo da minha pesquisa e conversando com outras pessoas, percebi que há uma série de obstáculos burocráticos e culturais que precisam ser superados para além do do green card. Foi por isso que decidi criar uma plataforma que não somente orienta os imigrantes durante o processo, mas também os ajuda a se integrar e prosperar nos EUA antes mesmo de saírem do Brasil.”

Com planos de expandir o acervo para mais de 500 vídeos e chegar a 10 mil usuários cadastrados até o final de 2025, a Viva Academy busca se posicionar como referência para imigrantes que procuram o green card e a construção de uma nova vida nos Estados Unidos.

Sobre a Viva Academy

A Viva Academy é uma plataforma digital que oferece cursos, vídeos, estudos de casos reais e conteúdos especializados para imigrantes que buscam morar nos Estados Unidos. Com uma abordagem prática, a plataforma ajuda usuários a elevar o nível de consciência sobre o processo imigratório e se integrarem à cultura americana antes mesmo de saírem do Brasil. Mais informações: https://vivaacademy.app/