Pepe Vargas assume presidência da Assembleia Legislativa do RS

A partir desta segunda-feira (3), Caxias do Sul volta a ter um representante na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado Pepe Vargas (PT) assume o cargo em cerimônia às 14h, no plenário da Casa, em Porto Alegre. O último caxiense a ocupar a função foi José Ivo Sartori, entre 1998 e 1999.

Assim como Sartori, Pepe Vargas também foi prefeito de Caxias do Sul e construiu sua trajetória política na cidade. A chegada ao comando da Assembleia ocorre por um acordo entre as quatro maiores bancadas do parlamento estadual, que revezam a presidência anualmente. Com 11 cadeiras, o PT indicou Vargas para liderar a Casa até 31 de janeiro de 2026. Ele substitui Adolfo Brito (PP).

Pepe afirmou que atuará de forma institucional e respeitará a democracia, mesmo estando na oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB). Entre as prioridades, pretende fortalecer o debate sobre sustentabilidade por meio do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional (FDDR), que discute leis orçamentárias e temas legislativos com a sociedade.

Pepe Vargas está no terceiro mandato como deputado estadual. Foi prefeito de Caxias do Sul por dois mandatos, deputado federal por três legislaturas e ministro no governo Dilma Rousseff.

A nova composição da Mesa Diretora é a seguinte:

Titulares:

Presidente: Pepe Vargas (PT)

1º Vice-presidente: Luiz Marenco (PDT)

2º Vice-presidente: Vilmar Zanchin (MDB)

1º Secretário: Sergio Peres (Republicanos)

2º Secretário: Issur Koch (PP)

3º Secretário: Dr. Thiago Duarte (União)

4º Secretário: Delegada Nadine (PSDB)

Suplentes:

1º Suplente: Laura Sito (PT)

2º Suplente: Paparico Bacchi (PL)

3º Suplente: Elizandro Sabino (PRD)

4º Suplente: Luciana Genro (PSOL)

Com a posse de Vargas, a Assembleia Legislativa inicia os trabalhos de 2025.