Elmar Nascimento é eleito 2º vice-presidente da Câmara dos Deputado

O deputado Elmar Nascimento (União-BA) foi eleito neste sábado 2º vice-presidente da Câmara.

Natural de Campo Formoso, na Bahia, Nascimento tem 54 anos e está no terceiro mandato. É advogado e foi vereador e deputado estadual antes de eleger-se para a Câmara dos Deputados.

Na Câmara, foi presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e vice-líder do governo. É também o atual líder do União Brasil.

Elmar Nascimento foi relator do Projeto de Lei Complementar 175/24, que deu origem à Lei Complementar 210/24 , sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares à lei orçamentária anual.

Também relatou o projeto (PL 3944/24) que virou a Lei 15.088/25 , que proíbe a importação de resíduos sólidos.