Sergio Souza é o novo 4º secretário da Câmara dos Deputados

O deputado Sergio Souza (MDB-PR) foi eleito neste sábado para o cargo de 4º secretário da Câmara.

Nascido em Ivaiporã, no Paraná, em 1971, Souza está no terceiro mandato como deputado federal. É graduado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná e tem especialização em Direito Eleitoral pela UniCuritiba. Foi advogado e sócio da Sergio Souza & Advogados Associados (2003 - 2011).

Foi eleito, em 2010, para a primeira suplência no Senado Federal, na chapa da ex-senadora e atual deputada Gleisi Hoffmann. Após ela ser nomeada ministra da Casa Civil, Sérgio Souza assumiu, em 2011, a titularidade do cargo de senador, onde permaneceu até 2014.

Filiado ao MDB, foi vice-líder do partido na Câmara várias vezes. Em 2023 e 2024, exerceu o cargo de vice-líder do bloco MDB-PSD-Republicanos-Podemos.

Atuação

Na Casa, também já foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão (2015-2016); presidente Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (2017); presidente da Comissão de Finanças e Tributação (2019); e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (2021-2022).