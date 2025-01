Candidatos a presidente da Câmara têm menos de 40 anos e são de partidos criados após ano 2000

INI-TEXT

Advogado, com 54 anos e representante de estados da Região Sudeste. Este é o perfil da maioria dos ex-presidentes eleitos para Câmara dos Deputados na história da República. Nesse sentido, a eleição deste ano foge do padrão porque os três deputados que anunciaram sua candidatura têm menos de 40 anos de idade.

Se eleito, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, será o mais jovem da história a assumir o cargo - ele é alguns meses mais novo do que Pedro Aleixo, eleito em 1937, e Carlos Peixoto Filho, em 1907, que também tinham 35.

Os outros candidatos neste ano são Marcel Van Hattem (Novo-RS), de 39 anos, e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), de 37 anos.

A eleição deste ano também entra para a história porque todos os candidatos pertencem a partidos criados após o ano 2000. Até o momento, todos os presidentes da Câmara eleitos com a volta da democracia, em 1985, pertenciam a partidos criados nos anos 1980. Só o MDB esteve no cargo por 9 vezes, seguido pelo DEM/PFL (6) e pelo PP (4).

Profissão e estado

As profissões dos candidatos também são fora do comum para a Presidência da Câmara, que foi comandada por advogados por 39 vezes. Hugo Motta é médico, assim como apenas outros 6 ex-presidentes – o último médico no cargo foi o deputado Arlindo Chinaglia, eleito em 2007.

Marcel Van Hattem é jornalista, mesma profissão de outros dois ex-presidentes, entre eles o ex-deputado Aldo Rebelo. Já Pastor Henrique Vieira poderá ser o primeiro pastor a ocupar o posto.

Na história da República, a Presidência da Câmara esteve nas mãos de deputados da Região Sudeste 35 vezes (16 de São Paulo, 12 de Minas Gerais e 7 do Rio de Janeiro).

Se eleito, Hugo Motta será o 20º deputado da Região Nordeste, sendo que apenas outros dois foram da Paraíba: Efraim Moraes (PFL), entre 2002 e 2003, e Samuel Duarte (PSD), de 1947 a 1949.

Já a Região Sul ocupou o cargo cinco vezes (quatro por gaúchos). As regiões Norte e Centro-Oeste até hoje não elegeram um presidente da Câmara.