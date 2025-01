Fórum Convergências Brasil recebe inscrições até amanhã

O Fórum Convergências Brasil, que escolheu Juventude e Democracia como tema de sua primeira edição, recebe até esta sexta-feira (31) inscrições de pessoas com idade entre 18 e 35 anos, e que atuem vinculados a uma organização da sociedade civil, nas áreas de igualdade de gênero, combate à desinformação, democracia e cultura e empreendedorismo social e solidário. Os candidatos escolhidos participarão do evento em Brasília, de 18 a 20 de agosto, com mesas-redondas, workshops, cine-debates e sessões artísticas.

O fórum resulta de um acordo entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da França, Emmanuel Macron, em 2023, para aproximar os dois países. O evento é um projeto do coletivo Mawê, da organização francesa Convergences e do Instituto Afrolatinas.

O convite aos jovens dos dois países privilegia a diversidade de perfis, uma vez que um dos objetivos é promover interlocução entre pessoas com origens distintas, tendo como valores centrais a equidade de gênero e a representatividade social.

Os jovens selecionados farão parte de grupos de trabalho locais com cinco a dez integrantes.

O resultado da seleção será anunciado em fevereiro e em março iniciará as interações e organização dos grupos temáticos.

Dividido em duas etapas, sendo a primeira a composição dos grupos de trabalho, o evento terá uma parte online, de março a maio, e outra presencial, em Brasília.

O fórum cobrirá todas as despesas dos selecionados na fase presencial, incluindo passagens, hospedagem, alimentação e deslocamento.

Um dos destaques das atividades do evento é a Aldeia de Soluções, que pode ser aproveitada pelos jovens participantes como uma vitrine para exporem seus projetos a potenciais investidores e parceiros. A organização do evento também salienta que a própria cena política deste ano já faz emergirem pontos que deverão promover intercâmbios entre os participantes e a comunidade internacional, como justiça climática e justiça social.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do Fórum Convergências Brasil .