Bruxismo: estresse emocional pode impactar saúde bucal

O bruxismo, conhecido como o hábito de ranger ou apertar os dentes, tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente em tempos de maior estresse. "Essa condição afeta tanto adultos quanto crianças e pode ocorrer durante o sono ou até mesmo em momentos de vigília", conforme explica o mestre e especialista em implantodontia Dr. Paulo Coelho Andrade.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, entre as causas mais comuns estão o estresse, ansiedade, má oclusão dental e até fatores genéticos. Seus efeitos incluem desgaste dos dentes, perdas ósseas, dentárias, dores musculares na região da mandíbula, cefaleias frequentes e até problemas na articulação temporomandibular (ATM).

"O bruxismo é uma condição multifatorial que, se não tratada, pode levar a complicações sérias, como fraturas dentárias e até perda de dentes", pontua Dr. Paulo Coelho.

Ainda de acordo com o mestre e especialista Dr. Paulo Coelho Andrade, o tratamento costuma ser personalizado, combinando diferentes abordagens. "A reconstrução do esmalte do dente com facetas ou coroas de porcelana, para proteger a estrutura dentária e tratamentos alternativos para evitar perdas ósseas. Em casos mais graves é necessário a remoção do dente com perda óssea e colocação de implantes. O uso de placas de mordida, por exemplo, protege os dentes do desgaste excessivo, enquanto terapias de relaxamento, como aplicação de toxina botulínica (botox) nos músculos da face, ajudam a reduzir os impactos do estresse no comportamento muscular".

Além disso, o acompanhamento odontológico é essencial para monitorar a evolução do quadro e evitar complicações a longo prazo. "O mais importante é buscar ajuda quanto antes. Com diagnóstico precoce e tratamentos adequados, conseguimos controlar o problema e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes", conclui o mestre e especialista.

O bruxismo é um alerta silencioso do corpo e merece atenção. Se a pessoa identificar sinais, como dentes desgastados ou dores frequentes na mandíbula, procure um profissional capacitado para avaliação e tratamento.