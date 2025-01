Sancionada lei que institui 25 de setembro como o Dia Nacional do Rádio

A nova lei teve origem em um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo: o PL 2469/22 . A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no ano passado.

Relator do projeto na Comissão de Cultura da Câmara, o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) ressaltou que o rádio desempenhou "papel fundamental na disseminação de informações, entretenimento e cultura ao longo das décadas". "Instituir um Dia Nacional do Rádio permitirá que as gerações atuais e futuras reconheçam e celebrem a contribuição do rádio para a história e a cultura do País", afirmou.