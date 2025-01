Prefeitura suspende temporariamente o concurso público de Sede Nova

A Administração Municipal de Sede Nova publicou nota informando a suspensão temporária do concurso público N° 01/2024. Por meio de edital, a prefeitura justifica a suspensão em razão da necessidade da reorganização administrativa ocasionada pela troca de gestão ocorrida em 1º de janeiro, com a posse do novo prefeito e sua equipe.

Além disso, na nota, a administração enfatiza “prezar pelos princípios administrativos, principalmente o interesse público, o compromisso com a transparência e boa-fé para com os candidatos”. O certame foi lançado em dezembro do ano passado pela gestão anterior do Executivo sede-novense.

O concurso público abria 69 vagas em 34 cargos, mais formação de cadastro reserva. Mais informações sobre a devolução da taxa de inscrição aos candidatos que não tenham interesse em permanecer inscritos no certame em razão da suspensão, bem como o novo cronograma, serão publicados oportunamente.