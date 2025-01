Morre o ex-deputado José Linhares, aos 94 anos

Morreu, nesta quarta-feira (8), em Fortaleza, o ex-deputado José Linhares (CE). Ele tinha 94 anos e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mont Klinikun, recuperando-se de uma queda que sofreu em seu apartamento. O quadro de saúde era considerado grave por causa da idade avançada e de comorbidades pré-existentes.

Conhecido como Padre Zé Linhares, iniciou na política no final da década de 1980 e foi deputado federal por seis mandatos consecutivos, de 1991 a 2015. Inicialmente pelo PSDB e depois pelo PP. Em 2015 foi nomeado presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, cargo que ocupou até 2019. Em 2017, foi nomeado presidente de honra do PP no estado.