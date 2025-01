Prefeito Claudemir Locatelli anuncia equipe e prioridades para 2025 da nova gestão em Vista Gaúcha

Reeleito para o sexto mandato, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, confirmou nesta quinta-feira (2) os nomes que compõem o primeiro escalão de sua nova gestão, ao lado do vice-prefeito André. Entre as nove secretarias municipais, apenas uma mudança foi realizada: a Secretaria de Educação, que passa a ser liderada pelo ex-prefeito Celso José Dal Cero.

Durante o anúncio, Locatelli destacou que exigirá ainda mais empenho de sua equipe nesta gestão, com o objetivo de garantir que a comunidade de Vista Gaúcha continue bem atendida e o município mantenha o ritmo de desenvolvimento.

Confira a equipe de secretários:

Secretaria Municipal de Saúde: Ivair Gonçalves Vieira

Secretaria Municipal de Obras: Walmor de Souza Bueno

Secretaria de Educação: Celso José Dal Cero

Secretaria de Desporto, Lazer e Turismo: João Valdez Bier

Secretaria da Fazenda: Carlos Alberto Lopes

Secretaria da Agropecuária: André Danette

Secretaria da Administração: Lauri Tombini

Secretaria de Assistência Social: Joelmir Lopes

Secretaria de Indústria e Comércio: Diego Nardino

Obras prioritárias para 2025

Além de apresentar a equipe, Locatelli destacou duas obras consideradas prioritárias para o próximo ano. A primeira é a ampliação, remodelação e adequação do Hospital Municipal, atendendo às exigências da Secretaria Estadual de Saúde. A segunda é a conclusão do Centro Municipal de Convivência, espaço que será destinado ao atendimento de idosos e pessoas com deficiência.

Segundo o prefeito, essas iniciativas refletem o compromisso da administração com a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da população. “Nossa missão é trabalhar incansavelmente para que Vista Gaúcha continue avançando, promovendo qualidade de vida e desenvolvimento para todos os moradores”, concluiu Locatelli.