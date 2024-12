Avanços impulsionam implantodontia e estética em 2025

O ano de 2025 se aproxima com boas perspectivas para a implantodontia e a odontologia estética. A introdução de novas tecnologias podem tornar os tratamentos mais rápidos, acessíveis e com resultados cada vez mais naturais. Entre as inovações estão scanners digitais, inteligência artificial (IA) aplicada ao planejamento e impressoras 3D para a confecção de coroas de porcelana personalizadas sobre dentes naturais e implantes.

De acordo com o mestre e especialista em implantodontia, Dr. Paulo Coelho Andrade, essas mudanças representam um marco no setor. "Estamos vendo uma verdadeira transformação na forma como se realiza os tratamentos, priorizando a precisão, o conforto do paciente e a durabilidade dos resultados", destaca o profissional.

As tecnologias emergentes incluem scanners intraorais, que substituem moldes tradicionais por imagens digitais em alta definição, e softwares de planejamento, que utilizam inteligência artificial para simular o resultado final antes mesmo do início do procedimento. Além disso, impressoras 3D agora permitem a criação de coroas e facetas de porcelanas personalizadas com alta precisão, reduzindo o tempo total do tratamento.

A busca por tratamentos estéticos também continua crescendo, com destaque para protocolos sobre implantes, facetas de porcelana e reabilitação oral completa. "A odontologia estética não se limita à aparência; ela também promove saúde bucal, funcionalidade e qualidade de vida", enfatiza Dr. Paulo.

De acordo com o especialista, a combinação de novas tecnologias com a expertise clínica está redefinindo os limites da implantodontia e da odontologia estética. “Em 2025, muitos avanços ainda estão por vir e os pacientes continuarão tendo acesso a tratamentos mais rápidos, seguros e personalizados, garantindo sorrisos mais saudáveis e confiantes”, conclui.

Com a popularização dessas tecnologias, pretende-se que 2025 seja um ano que promova a democratização e o acesso a procedimentos de alta qualidade, atendendo tanto a pacientes que buscam reabilitação oral quanto aqueles interessados em aperfeiçoar a estética do sorriso.