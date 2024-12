Comissão aprova projeto que inclui no calendário nacional vacina gratuita contra o herpes-zóster

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 11, projeto que inclui no Calendário Nacional de Imunização a vacinação gratuita contra herpes-zóster (cobreiro). O público-alvo será formado por pessoas com mais de 50 anos, observada regulamentação posterior.

A doença, causada pelo vírus da catapora ou varicela, surge na idade adulta (até 1 em cada 3 pessoas), é caracterizada por dores e bolhas na pele e pode até levar à morte . Por isso, a proposta exige ainda a realização de campanhas educativas.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Jorge Solla (PT-BA), ao Projeto de Lei 2450/22 , do ex-deputado Ney Leprevost (PR), e seis apensados. O relator fez ajustes na redação, entre eles a definição do público-alvo.

“Com a vacinação contra herpes-zóster, espera-se diminuir a ocorrência da enfermidade e de suas consequências”, disse Jorge Solla. No parecer, o relator também determinou que o governo federal assegure os recursos necessários.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.