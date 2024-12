Cancelada audiência sobre impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia

Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados prevista para terça-feira (17) para debater os impactos para o mundo da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), todas as reuniões de comissões da Câmara foram canceladas até o fim do ano para priorizar as votações no Plenário.

O debate na Comissão de Relações Exteriores foi solicitado pelo deputado Alfredo Gaspar (União-AL) e será remarcado.

O parlamentar afirma que o conflito na Ucrânia, iniciado em 2022, se arrasta sem perspectivas de uma solução pacífica no curto prazo. "Além da tragédia humana, com os milhares de vítimas civis e inocentes mortos, a guerra no leste europeu tem impactado a cadeia global de suprimentos e desnudado a ineficiência do sistema multilateral liderado pelas Nações Unidas", declara Alfredo Gaspar.