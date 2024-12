Cancelado debate sobre regulamentação da profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana

Foi cancelada a audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados prevista para terça-feira (17) para discutir o Projeto de Lei 4146/20 , da ex-deputada Mara Rocha (AC), que regulamenta a profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana.

O texto já foi aprovado, com mudanças, pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família ; e de Trabalho .

Por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), todas as reuniões de comissões da Câmara foram canceladas até o fim do ano para priorizar as votações no Plenário.

O debate na Comissão de Finanças é uma iniciativa dos deputados Duarte Jr. (PSB-MA), Coronel Meira (PL-PE) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e será remarcado.

"Ainda que suas atividades sejam essenciais para a sociedade, os trabalhadores de limpeza urbana frequentemente enfrentam condições de trabalho precárias, estando expostos a diversos riscos físicos e químicos, sem que sua remuneração e direitos correspondam à importância de sua função", afirma Duarte Jr., relator da proposta.