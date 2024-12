Cancelada audiência pública sobre a saúde das comunidades quilombolas

Foi cancelada a audiência da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados prevista para terça-feira (17) sobre o atendimento das comunidades quilombolas como política pública no Sistema Único de Saúde (SUS).

Por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), todas as reuniões de comissões da Câmara foram canceladas até o fim do ano para priorizar as votações no Plenário.

O debate na Comissão de Saúde foi solicitado pelos deputados Dr. Francisco (PT-PI) e Jack Rocha (PT-ES) e ainda não tem nova data definida.

Dr. Francisco lembra que as populações quilombolas estão, em sua maioria, localizadas em áreas rurais e de difícil acesso, o que agrava sua condição de vulnerabilidade e as coloca à margem das políticas públicas tradicionais.

"Apesar dos avanços proporcionados pelo SUS, essas comunidades continuam a vivenciar vazios assistenciais, falta de infraestrutura e incentivos de políticas de saúde adequadas às suas especificidades culturais e territoriais", afirma o parlamentar.

Jack Rocha acrescenta que, segundo dados do Plano Operativo de Saúde Quilombola (AquilombaSUS), os quilombolas têm indicadores de saúde inferiores em comparação ao restante da população brasileira, o que se reflete em menores expectativas de vida, maior prevalência de doenças negligenciadas e dificuldades de acesso a tratamentos de saúde especializados.

"A violência étnico-racial, o racismo estrutural e a exclusão histórica contribuem para a manutenção de uma realidade de desigualdade social e de saúde", aponta a deputada.