Câmara aprova medida provisória que destina R$ 514,5 milhões para combater queimadas na Amazônia; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (12), a Medida Provisória (MP) 1258/24 , que destinou crédito extraordinário de R$ 514,5 milhões para enfrentar queimadas e secas na região amazônica. O texto seguirá para análise do Senado.

Entre outras finalidades, os recursos poderão ser usados para:

prevenção e repressão ao tráfico drogas e a crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União;

atuação da Força Nacional de Segurança Pública;

publicidade de utilidade pública;

formulação e implementação de políticas, estratégias e iniciativas para controlar o desmatamento, incêndios florestais e o ordenamento ambiental territorial;

prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias (74 mil quilômetros quadrados);

proteção de 128 unidades de conservação;

desenvolvimento e gestão ambiental para 860 famílias do programa de reforma agrária;

emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas;

ações de proteção e de Defesa Civil para 1,2 milhão de pessoas;

distribuição de alimentos para 100 mil famílias de grupos populacionais tradicionais e em situação de insegurança alimentar e nutricional decorrente de emergência ou calamidade pública;

compra e distribuição de alimentos para 2.600 famílias da agricultura familiar; e

garantia de direitos pluriétnico-culturais e sociais de 2.344 comunidades indígenas.

O dinheiro será utilizado pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; da Integração e do Desenvolvimento Regional; dos Povos Indígenas; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e da Defesa.

A MP foi relatada pelo deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

