Audiência discute relatório sobre transparência salarial de empresas brasileiras

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (12) audiência pública para debater os resultados do 1º relatório de transparência salarial.

O debate foi pedido pela deputada Reginete Bispo (PT- RS), e está marcado para as 10 horas, no plenário 9.

O evento será interativo; veja quem foi convidado e envie suas perguntas .

O relatório de transparência salarial é um documento exigido pela Lei de Igualdade Salarial (Lei 14.611/23) para empresas com 100 ou mais empregados. Esse relatório deve ser publicado anualmente e detalhar informações sobre salários e critérios remuneratórios, separados por gênero, raça e etnia.

A primeira edição do relatório (que traz dados de 49.587 empresas) mostra que as mulheres ganham 19,4% a menos que os homens e que as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas.