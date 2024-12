Nova lei inclui seis comitês esportivos privados no Sistema Nacional do Esporte

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na terça-feira (10) a Lei 15.041/24 , que inclui seis comitês esportivos privados no Sistema Nacional do Esporte (Sinesp). A norma estabelece critérios, como transparência, gestão eficiente e autonomia financeira, para que essas instituições recebam recursos públicos.

A nova lei teve origem em um projeto ( PL 1205/24 ) de autoria da senadora Leila Barros (PDT-DF), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Com a sanção, passam a integrar o Sinesp:

o Comitê Olímpico do Brasil (COB);

o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB);

o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC);

o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP);

a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE); e

a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU).

Além disso, organizações sociais sem fins lucrativos que atuam em formação esportiva e de esporte para toda a vida também foram incluídas como parte do Sinesp.

A norma altera a Lei Geral do Esporte .

Veto

Lula vetou o artigo que previa a revogação de dispositivos da Lei Pelé , de 1998, que tratam do Sistema Nacional do Desporto. O Sinesp veio substituir o Sistema Nacional do Desporto e a revogação evitaria a sobreposição de normas.

No entanto, segundo o Executivo, essa medida resultaria na revogação de dispositivos que estabelecem critérios para que organizações esportivas sejam beneficiadas com isenções fiscais. Isso poderia levar a prejuízo na gestão desses benefícios, com renúncia de receita sem a avaliação adequada.

Com o veto, permanecem vigentes as exigências para isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da administração direta e indireta aos colegiados.

O veto será examinado pelo Congresso Nacional (sessão conjunta de Câmara dos Deputados e Senado Federal), em data a ser definida.