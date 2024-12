Comissão aprova exame obrigatório para detectar fissuras no céu da boca de recém-nascidos

Câmara Há 11 minutos Projeto aprovado em comissão define regras para cooperação interfederativa em gerenciamento de desastres A proposta ainda precisa ser discutida no Senado

Câmara Há 26 minutos Comissão aprova projeto que garante direito à vaga em escola pública perto do trabalho dos pais Hoje, a lei garante vaga na escola mais próxima da residência, sem mencionar o local de trabalho dos responsáveis