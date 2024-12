Câmara dos Deputados lança novo Manual de Comunicação em debate sobre inteligência artificial

Orienta ainda o trabalho da assessoria de imprensa e informa sobre as normas do Portal Institucional, além de explicar o funcionamento das áreas de Publicidade, Eventos e Cerimonial e do Centro Cultural da Câmara.

Canais de diálogo

O secretário de Comunicação da Câmara (Secom), deputado Jilmar Tatto (PT-SP), observou que a Comunicação é um pilar estratégico da política e da cidadania e, por isso, os veículos da Casa estão comprometidos em abrir novos canais de diálogo entre os representantes do Legislativo e a população.

"O mundo mudou, as instituições mudaram, as pessoas mudaram. Agora todos têm voz e querem ser ouvidos. Este Manual mostra como a comunicação da Câmara dos Deputados trabalha neste novo ambiente, sempre em ebulição, e como se prepara para o futuro", descreve o texto de abertura do Manual.

Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Márcio Carneiro apontou os novos desafios com a chegada da inteligência artificial

Inteligência artificial

Logo após o lançamento do novo Manual, a Diretoria-Executiva de Comunicação e Mídias Digitas da Câmara (Direx) promoveu o seminário "Comunicação Pública e Inteligência Artificial". Durante o debate, o professor Márcio Carneiro, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), fez uma análise sobre o desenvolvimento da Inteligência Artificial Generativa (IAG) no Brasil e no mundo e alertou para o que ele chamou de "sete mitos" sobre a IAG.