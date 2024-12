Comissão discute estratégias do Brasil para fazer a transição energética

A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a transição energética e a produção de hidrogênio verde no Brasil promove um seminário nesta terça-feira (10) sobre a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).

O evento foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e está marcado para as 14h30, no plenário 14.

O que é NDC

A Contribuição Nacionalmente Determinada é o compromisso de um país para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e enfrentar as mudanças climáticas, segundo o estabelecido no Acordo de Paris.

Cada país define suas próprias metas para alcançar esses objetivos, que são revisados periodicamente.

No caso do Brasil, a NDC atual propõe redução de 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030 – em relação às emissões de 2005.

Transformação ecológica

Em agosto deste ano, os presidentes dos três Poderes assinaram o Pacto pela Transformação Ecológica . É a primeira vez que Executivo, Legislativo e Judiciário se unem em torno da agenda ambiental, com a previsão de medidas administrativas, legais e judiciais de enfrentamento a desafios impostos pelas mudanças climáticas.

O pacto está organizado em três eixos prioritários: ordenamento territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática.