Comissão debate o impacto das apostas on-line no endividamento e na política de juros

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira (10) o impacto das apostas on-line no endividamento da população e na política de juros. O debate foi solicitado pelo presidente do colegiado, deputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA), e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 4.

Veja a lista de convidados.

O parlamentar citou levantamento recente do Banco Central, segundo o qual os brasileiros gastam, em média, R$ 20 bilhões por mês em apostas on-line. O estudo mostra que mais de 24 milhões de pessoas físicas realizaram pelo menos uma transação de apostas via pix nos primeiros oito meses de 2024, apontando a urgência de mecanismos que previnam o endividamento e o vício.

Segundo ele, o BC está avaliando o impacto das apostas on-line no endividamento da população e como isso pode influenciar a política de juros do país. "O debate acerca do tema é oportuno, por tratar-se te um tema importantíssimo para o sistema financeiro e tributário brasileiro", defende.