Câmara entrega hoje Prêmio Transparência e Fiscalização Pública

A Câmara dos Deputados realiza solenidade de entrega do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2024 nesta terça-feira (10), às 9 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. O prêmio visa homenagear trabalhos ou ações que merecem especial destaque para a causa da transparência e fiscalização na gestão administrativa, patrimonial e dos recursos públicos no Brasil.

Os agraciados deste ano são os seguintes:

- Categoria Governamental Estadual: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (AP);

- Categoria Governamental Municipal: Júlio Pinheiro dos Santos Júnior – prefeito de Amargosa (BA);

- Categoria Sociedade Civil: Maria Lucia Fattorelli – coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida; e

- Patrono: Waldir Pires – ministro-chefe da CGU, de 2003 a 2006 e ex-governador da Bahia, de 1987 a 1989.