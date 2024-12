Comissão debate o corte da nadadora Ana Carolina Vieira dos Jogos Olímpicos Paris 2024

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (10) o caso da nadadora Ana Carolina Vieira, que foi excluída da equipe brasileira de natação durante a Olimpíada de Paris. O deputado Douglas Viegas (União-SP) quer discutir o direito à ampla defesa e ao contraditório dos atletas brasileiros.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 4.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas .

À época, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos justificou a expulsão pelo fato de Ana Carolina Vieira ter contestado "de forma desrespeitosa e agressiva" a mudança na escalação da equipe de revezamento 4x100m livre feminino, da qual ela fez parte, e que acabou eliminada antes da final.

Para o parlamentar, a comunidade do esporte precisa refletir sobre a proporcionalidade e a forma de punição dos atletas. "Parece-nos inconcebível que uma nadadora de alto desempenho, que atingiu um índice olímpico, qualificando-a para a mais alta competição desportiva do planeta, venha a ser excluída dos jogos por desentendimentos que, aparentemente, poderiam ser contornados com mais equilíbrio e paciência", argumentou.