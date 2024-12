Relator setorial de Poderes do Estado solicita mais recursos ao Orçamento

Câmara Há 3 horas Câmara aprova regime de urgência para 18 projetos sobre segurança pública As propostas poderão ser votadas nas próximas sessões do Plenário

Câmara Há 4 horas Comissão aprova projeto que prioriza estudantes com deficiência no acesso a próteses Texto continua em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 8 horas Relator setorial de Trabalho e Previdência do Orçamento de 2025 indica que proposta está subestimada Relatórios setoriais do Orçamento de 2025 devem ser votados nesta semana