Estudo revela influências dos homens na compra de cosméticos

Índices recentes da pesquisa Beauty Plan 2024, projeto da área de Business Intelligence da B4A que acompanha, ao longo dos anos, os planos de beleza dos consumidores brasileiros interessados nessa área, revelou quais são as principais influências dos homens do país na hora de comprar algum cosmético ou item de beleza.

O estudo revelou que a maior parte dos entrevistados (52%) afirmou que confia em sites especializados para consumo, além de buscar recomendações de dermatologistas (43%), avaliações de outros consumidores na internet (40%), de suas próprias parceiras (34%) e barbeiros (30%).

Leonardo Benfatti, gestor comercial da You Man Grooming - empresa de cosméticos masculinos -, observa o mercado atual de venda de cosméticos masculinos de forma positiva. “Trata-se de um setor que cresce consistentemente ano após ano, impulsionado por um público cada vez mais preocupado com a aparência e o autocuidado”, afirma.

“Esse aumento reflete uma mudança cultural importante, que tem ampliado a aceitação do autocuidado masculino, além de uma crescente oferta de produtos específicos, desenvolvidos para atender a essas novas demandas”, completa Benfatti.

Ele destaca que, dentre a porcentagem de homens que escolhe os próprios itens na hora da compra, 36% afirmam estar mais interessados no assunto e em novos produtos, ainda conforme dados da pesquisa Beauty Plan 2024.

“O crescente interesse masculino em cosméticos é impulsionado por uma mudança cultural que valoriza o autocuidado, pelo aumento da oferta de produtos masculinos específicos e pela ampla divulgação de informações sobre esses itens, seja em redes sociais ou no marketing das marcas, o que desperta curiosidade e engajamento”, articula.

Barbeiro ocupa quinto lugar na tomada de decisão

Benfatti observa que a pesquisa atesta que entre os influenciadores na tomada de decisão, o barbeiro ocupa somente o quinto lugar da lista, perdendo para as parceiras. “É evidente que os homens dão grande importância à opinião de suas parceiras quando se trata de autocuidado, já que elas costumam incentivar e sugerir produtos”.

Por outro lado, prossegue, a influência do barbeiro na decisão de compra ainda é limitada. Isso ocorre porque muitas barbearias não se atentaram ao crescimento desse setor e ainda existe uma certa timidez do barbeiro em estabelecer uma conexão com o cliente para identificar as necessidades e, posteriormente, indicar o melhor produto para ele, considera.

“Como muitos barbeiros não têm esse hábito, os clientes acabam recorrendo às opiniões de outras pessoas e até mesmo a reviews da internet”, explica Benfatti.

Diante desses fatores, para o especialista, os barbeiros podem - e devem - construir uma relação de maior intimidade com seus clientes, para que sejam fontes de informação na hora da escolha de produtos. “O mais importante é ouvir atentamente o cliente, entender suas necessidades e identificar como o uso de um cosmético pode ajudá-lo a alcançar o que busca”.

Benfatti explica que, após analisar suas necessidades, o barbeiro deve indicar o produto ideal. “Não se esqueça de fazer um pós-contato, perguntando como o produto está funcionando e se ele está atendendo às expectativas”, sugere. “Essa atenção genuína fortalece a relação e torna a venda de produtos mais assertiva e personalizada”, afirma.

Ainda na visão do gestor comercial da You Man Grooming, os profissionais barbeiros devem se especializar e se atualizar. Isso porque, com o mercado em expansão, aumenta também a necessidade de uma maior profissionalização do barbeiro.

“Hoje em dia, a experiência vai muito além do corte: fatores como um bom atendimento, produtos e serviços personalizados são primordiais para aquele profissional que busca ser bem-sucedido na profissão”, afirma Benfatti.

