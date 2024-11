Ataques à democracia não podem ficar impunes, diz Paim

O senador Paulo Paim (PT-RS) manifestou, em pronunciamento nesta segunda-feira (25), preocupação com a democracia brasileira diante dos recentes acontecimentos políticos. O parlamentar citou o ataque com explosivos ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e o plano, apontado pela Polícia Federal, para assassinar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo o senador, os últimos casos colocam em xeque os pilares da democracia.

— Isso significa também confrontar a democracia, significa matar a democracia, atingindo assim milhões de brasileiros. Esses atos não são apenas atentados contra as instituições, prédios ou indivíduos, são atentados contra a própria essência, o coração da democracia. Eles revelam uma perigosa intolerância à pluralidade, um desejo de imposição de ideias pela força, incompatível com o que o Brasil representa enquanto nação livre e soberana.

Paim ressaltou que o Senado tem compromisso inegociável com o Estado Democrático de Direito e com as liberdades democráticas. Para o senador, um país justo e solidário se constrói somente por meio da democracia. O senador afirmou que todos os envolvidos devem ser responsabilizados de acordo com a lei.

— A impunidade não pode encontrar espaço numa nação livre e democrática. A justiça deve prevalecer, para garantir que jamais se repitam momentos como esses. Que nossas instituições se mantenham firmes, servindo como trincheiras da democracia e que nos unam enquanto povo. [...] A defesa da democracia exige coragem, vigilância e união. Que estejamos à altura do desafio.