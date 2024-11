Audiência debate avanços e desafios dos partos prematuros no Brasil

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (27) audiência pública sobre o parto prematuro no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO) e está marcado para as 17 horas, no plenário 7.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

Segundo o parlamentar, que também é médico, o parto prematuro é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. "No Brasil, são cerca de 330 mil partos prematuros por ano, o equivalente ao nascimento de seis bebês antes da hora a cada dez minutos", calcula o deputado.

O objetivo da audiência pública, segundo Calil, é engajar os parlamentares, os gestores públicos e a sociedade civil em um debate sobre causas e consequências do parto prematuro, o que está sendo feito para mudar o cenário no país.

A audiência faz parte do Novembro Roxo, campanha de conscientização sobre a prematuridade.