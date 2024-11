Deputados discutem falta de médicos geriatras no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove na quarta-feira (27) audiência pública sobre a falta de geriatras no Brasil e a criação de possíveis incentivos que facilitem a formação desses especialistas. O debate atende pedido do deputado Luiz Couto (PT-PB) e será realizado às 15 horas, no plenário 12.

No ano passado, especialistas ouvidos pelo colegiado sugeriram o que chamaram de “geriatrização” do sistema de saúde, que inclui a melhoria da formação dos profissionais para atender aos idosos, o aumento no número de geriatras e o fortalecimento de equipes multidisciplinares.

Envelhecimento dos brasileiros

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de pessoas com 60 anos ou mais deverá dobrar nas próximas três décadas, representando cerca de 30% da população em 2050.

"Esse crescimento acelerado coloca em evidência a necessidade de cuidados especializados para essa faixa etária, particularmente no campo da geriatria", afirma Couto. "Entretanto, o país enfrenta uma grave escassez de geriatras. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o Brasil possui atualmente menos de 2 mil geriatras em atividade."

Luiz Couto ressalta que a formação de geriatras enfrenta desafios significativos, como a falta de incentivos e de vagas em programas de formação específica. "Essa audiência tem como objetivo discutir as causas dessa escassez e explorar possíveis soluções, como a criação de incentivos para a formação de geriatras e a revisão da legislação para facilitar a formação desses especialistas."