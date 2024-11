Comissão debate redes de enfrentamento à violência contra as mulheres

A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) promove debate nesta quarta-feira (27) sobre "redes de enfrentamento às violências contra as mulheres".

O debate será realizado às 14h30, no plenário 13 da Ala Alexandre Costa, no Senado. Os interessados podem participar do debate pela internet. Veja quem foi convidado.

De acordo com a senadora Teresa Leitão (PT-PE), que solicitou o debate, o Mapa da Violência de Gênero identificou os diversos âmbitos em que as violências contra as mulheres são perpetradas, como no ambiente familiar, no trabalho e no campo político.

O debate vai abordar a conscientização sobre as violências contra as mulheres e as estratégias de enfrentamento, com foco na subnotificação de casos, desconhecimento das legislações de proteção e fortalecimento das redes de apoio.

Para a senadora, as pesquisas ressaltam a importância da conscientização da sociedade sobre as violências contra as mulheres, "pois restou evidenciado que muitas nem sequer se dão conta da violência que vivenciam, o que consiste em pressuposto para o processo de enfrentamento dessas experiências”.