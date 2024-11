Comissão da Câmara debate criação do Dia da Axé Music e dos Compositores Brasileiros

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, na quarta-feira (27), audiência pública sobre a criação do Dia Nacional da Axé Music, da Compositora e Compositor Brasileiro.

O debate atende a pedido da deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e será realizado a partir das 15h30, no plenário 10.

"O Brasil é um país de vocação genuinamente musical de reconhecimento e admiração universais, originada da interação das danças africanas com as valsas e mazurcas europeias associadas aos rituais indígenas", afirma a deputada Lídice da Mata.

A audiência pública, segundo a parlamentar, permitirá a discussão ampla e aprofundada do tema, com a participação de especialistas, representantes da sociedade civil e pessoas identificadas com a atividade musical brasileira.

Debate obrigatório

A criação de dias comemorativos precisa ser precedida de debate público. A Lei 12.345/10 exige que o projeto que sugerir a instituição da data comprove a realização de consultas com amplos setores da população.