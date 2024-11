Seminário na Câmara dos Deputados discute situação dos órfãos no Brasil

A Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (26) um seminário sobre a proteção integral de crianças e adolescentes órfãos, a partir das 9 horas, no auditório Freitas Nobre. O evento é promovido pelas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial; de Saúde; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Legislação Participativa e de Educação.

O debate atende a pedido dos deputados do PT Juliana Cardoso (SP), Waldenor Pereira (BA), Erika Kokay (DF); Camila Jara (MS), Vicentinho (SP), Carla Ayres (SC) e Carol Dartora (PR).

"A orfandade no Brasil é um tema que perpassa e muito a questão da proteção momentânea e ajudas paliativas a crianças e adolescentes", afirma Juliana Cardoso.

A deputada denuncia a invisibilização social dos brasileiros orfãos. "Quantas são as crianças e adolescentes em situação de orfandade no Brasil, onde estão e do que mais necessitam? São questões ainda muito longe de respostas definitivas e efetivas", lamenta Juliana.

O seminário, explica a deputada, busca dar celeridade ao processo de construção de uma política nacional universal e integral de proteção das crianças e adolescentes órfãos e de suas famílias.