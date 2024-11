EcoRodovias busca ampliar pessoas negras na liderança

Aumentar em ao menos 11 pontos percentuais a participação de pessoas negras em cargos de liderança até 2030 é meta na EcoRodovias, uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária do país. A gerente de Desenvolvimento Organizacional da companhia, Aline Sant’Anna, explica a estratégia adotada para alcançar esse patamar.



“Implantamos programas internos de capacitação e mentorias focadas em acelerar a carreira de colaboradores negros com potencial de liderança para que eles sejam promovidos. Pensando nas contratações externas, nossas atuais lideranças também passam por mentorias e treinamentos para criar uma percepção sobre comportamentos, muitas vezes, de viés inconsciente, que poderiam configurar uma barreira dentro desse processo”.

A companhia fechou o ano de 2023 com 24% das posições de liderança ocupadas por pessoas negras. Em sua Agenda ESG 2030, uma das metas é aumentar essa participação para 35%. Além do programa de aceleração de carreiras, este ano a empresa está rodando seu primeiro trainee afirmativo direcionado, exclusivamente, para pessoas pretas e pardas. Eles estão passando por treinamentos na área de negócios, competências comportamentais e técnicas, e mentorias. Também foram concedidas bolsas integrais para um curso de inglês. Após esse primeiro ano de desenvolvimento, eles serão direcionados para uma mentoria de seis meses a fim de receberem apoio no processo de transição para que, ao final do Programa, possam ter expectativa de atuar em posição de analista sênior ou especialista. A iniciativa ficou em segundo lugar na categoria “gente” do GRI Infra Awards desse ano.

A empresa mantém ainda, uma iniciativa focada no desenvolvimento para primeira liderança na área operacional, o programa Construindo o Futuro que tem uma frente chamada Talentos Negros com vagas exclusivas para pessoas pretas e pardas. O programa conta com um plano de desenvolvimento que combina competências comportamentais e técnicas, com a cobertura completa de uma graduação em ensino superior.

Para além de aumentar a diversidade dentro de casa, a EcoRodovias atua no combate à discriminação por meio de um programa que envolve conversas com os colaboradores e lideranças para falar de racismo estrutural, discriminação e privilégio branco, por exemplo. “É um trabalho diário de inclusão que eu acredito que contribui fortemente para a construção de um mercado de trabalho mais equitativo”, comenta Aline.

Atualmente a EcoRodovias está com 93 vagas abertas, sendo 6 para cargos de liderança. Interessados podem conhecer as vagas e se candidatar pelo site da EcoRodovias.

DE&I na EcoRodovias

Para ampliar a diversidade, equidade e inclusão na empresa, a EcoRodovias mantém comitês com líderes da alta gestão e colaboradores que representam cinco frentes de atuação: mulheres, LGBTQIAP+, raça, pessoa com deficiência (PcD) e, mais recentemente, convívio de gerações (pessoas 50+). A empresa realiza uma agenda intensa de campanhas internas, palestras, mentorias, treinamentos e rodas de conversa, inclusive entre colaboradores do RH e líderes que participam de contratações, além de ser signatária do “Livres e Iguais”, campanha global da ONU que tem o objetivo de lutar contra a homofobia e transfobia, promovendo direitos iguais e tratamento justo para pessoas LGBTQIAP+.

Sobre a Ecorodovias

A EcoRodovias administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança.