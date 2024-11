Comissão da Câmara debate cenário da oncologia no Brasil

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados discute na segunda-feira (25) o cenário da oncologia no Brasil. O debate atende a pedido da deputada Silvia Cristina (PP-RO) e está marcado para as 14 horas, no plenário 7.

A audiência será interativa, veja quem foi convidado e envie suas perguntas

Serão discutidos temas como diagnóstico precoce, avanços tecnológicos e ampliação do acesso a tratamentos oncológicos.

A deputada lembra que, conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer é a segunda maior causa de mortes no Brasil, com mais de 700 mil novos casos estimados por ano.

Silvia Cristina destaca que a detecção precoce do câncer aumenta as chances de cura, melhora a qualidade de vida dos pacientes e reduz custos para o sistema de saúde. No entanto, o acesso aos tratamentos ainda é desigual, especialmente em regiões afastadas dos grandes centros urbanos.

"Os avanços da tecnologia no tratamento do câncer, como a utilização de terapias direcionadas, imunoterapia e inteligência artificial, estão revolucionando a área oncológica", afirma a deputada. "No entanto, há desafios para que essas inovações sejam incorporadas de forma mais ampla no Sistema Único de Saúde (SUS)", lamenta.