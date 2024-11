Comissão aprova projeto que obriga governo a divulgar direito de a pessoa com deficiência ser atendida em casa

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto que torna obrigatória a divulgação, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e outros órgãos públicos, de que pessoas com deficiência têm direito a atendimento domiciliar em saúde, perícia médica e assistência social.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Leo Prates (PDT-BA), que aproveitou a versão da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para o Projeto de Lei 697/22 , do deputado Mário Heringer (PDT-MG).

Telemedicina

Entre outros pontos, Leo Prates ajustou a redação para abrigar a Lei 14.724/23 , que autoriza a telemedicina em perícias para o INSS.

“A telemedicina poderá ser usada quando beneficiar o paciente sem prejuízos na qualidade da análise dos casos individuais pelo INSS”, explicou o relator.

Acompanhamento mensal

A proposta prevê ainda o monitoramento mensal pelos agentes comunitários de saúde nas residências habitadas por pessoas com deficiência ou em condição de extrema pobreza desacompanhadas ou com único parente ou acompanhante.

O substitutivo aprovado altera a Lei Orgânica da Assistência Social , o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 11.350/06 , que trata dos agentes comunitários de saúde.

Caberá ao governo sistematizar os dados dos monitoramentos mensais.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.