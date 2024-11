Câmara premia vencedores do concurso "Eu e a Lei" nesta quinta-feira

A Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (21), às 14 horas, no Salão Nobre, a cerimônia de premiação dos vencedores do concurso "Eu e a Lei". Promovido pelo Plenarinho e pela Rádio Câmara, o concurso desafiou crianças e jovens de 10 a 17 anos a produzir obras radiofônicas com temática relacionada às leis que regem o País e seu impacto na vida de crianças e adolescentes.

As duas obras radiofônicas selecionadas nesta segunda edição foram:

Categoria 10 a 14 anos - Marcos Levi Morais de Souza Cavalcante, com a obra "A vida da criança e do adolescente antes e depois do ECA", de Petrolina, Pernambuco.

Categoria 15 a 17 anos - Wanessa de Sousa Rodrigues, com a obra "Eu e a Lei", de Paracuru, Ceará.

A cerimônia será transmitida pelo canal da Câmara no YouTube

Os vencedores participaram do programa "15 minutos de Cidadania", da Rádio Câmara. Eles ainda receberão certificados, participarão de outros programas da emissora e também da TV Câmara e do Plenarinho, além de ganhar a viagem para Brasília para a cerimônia de premiação.

A edição do Concurso marca tanto o aniversário de 25 anos da emissora de rádio da Câmara dos Deputados quanto os 20 anos do Plenarinho.