TV Brasil reprisa programa DR com Demori com Preto Zezé, da CUFA

A TV Brasil reprisa nesta terça-feira (19), a partir das 22h , a entrevista do jornalista Leandro Demori com o produtor artístico e musical, escritor, empresário e rosto da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, no programa DR com Demori. A reprise faz parte da programação pelo Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20).

Na entrevista, eles conversam sobre trajetória pessoal, a cultura do rap, racismo e o trabalho da instituição no Brasil e no mundo.

O conteúdo também está disponível para o público assistir no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da TV Brasil.

Trajetória

Na conversa, Zezé lembra sua trajetória, desde quando conseguiu o primeiro emprego que o tirou das ruas até a expansão do trabalho da CUFA para outros países. Na pandemia, a instituição teve um crescimento substancial e expandiu sua presença de 870 favelas, em 2019, para mais de 5 mil, em 2023. Hoje, o trabalho ganhou o apoio das Nações Unidas, chamou a atenção de outros países e tem conexões com ativistas de todo o mundo.

Sobre as críticas em relação à participação da instituição em grandes eventos, Preto Zezé defende que o social e o econômico se retroalimentam e que eventos como o ExpoFavela, parceria da CUFA, colocam lado a lado grandes nomes como o apresentador Luciano Huck e o empresário Kondzilla, representando o outro lado.

"É essa percepção de entender que o poder está com a gente e que não dá mais para a gente produzir riquezas e oportunidades e não usufruir delas", defendeu.

Racismo

O bate-papo aborda ainda a questão do racismo e de como ele está enraizado na educação e na sociedade brasileira. O convidado afirma que a cultura do rap o ajudou muito a "organizar as ideias". "Eu fui descobrir que era preto com 16/17 anos. Então você não tinha nem referência de nada na sua vida", conta. Ainda sobre o tema, Preto Zezé acredita que acha que a punição para o racismo é ainda pequena e conta que tem o projeto de um livro que mostra casos cotidianos de racismo e como é possível responder a essas situações de forma a inserir a reflexão sobre o tema, o que ele chama, com bom humor, de "constrangimento pedagógico".

Sobre o programa

O talk show Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente "DR com Demori", traz personalidades do mundo da política para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil . Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, a deputada federal Erika Hilton, o psicólogo Alexandre Coimbra e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

A atração vai ao ar às terças-feiras, às 22h, na telinha da emissora pública. DR com Demori tem janela alternativa aos sábados, às 19h30, e aos domingos às 22h30. Disponível no app TV Brasil Play, a nova produção ainda é veiculada pela Rádio Nacional e pela Rádio MEC na programação de terça, às 23h.

Serviço

Reprise do DR com Demori com Preto Zezé

Data: 19/11/2024

Horário: 22h