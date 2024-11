Juizado de Tenente Portela Determina Internação de Adolescente por Violência Contra Ascendentes

Foi encaminhado ao Ministério Publico um caso envolvendo um adolescente de 16 anos, acusado de agressões reiteradas contra seus ascendentes. O jovem foi levado à CASE (Centro de Atendimento Socioeducativo) de Uruguaiana, devido à falta de vagas na unidade de Santo Ângelo, que atende a região.

A internação provisória foi determinada pelo Juizado da Infância e Juventude de Tenente Portela, atendendo à representação do Ministério Público. Essa medida é uma das possíveis respostas no sistema socioeducativo, geralmente adotada para proteger as partes envolvidas e garantir o devido processo de ressocialização do adolescente.