Comissão de Saúde promove debate sobre neurociências e saúde mental no âmbito do G20

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quinta-feira (14), às 10 horas, audiência pública sobre a importância da neurociência em diversas áreas da ciência, medicina e sociedade, com foco em saúde mental, no âmbito da Cúpula do G20.

O debate, que atende pedido dos deputados Dr. Francisco (PT-PI) e Luiz Couto (PT-PB), antecede a realização da Cúpula Social do G20, de 14 a 16 de novembro no Rio de Janeiro. O Encontro Neurociências20, promovido pela Society for Brain Mapping and Therapeutics (SBMT), fundadora do N20. De acordo com os deputados, SBMT defende a rápida tradução e comercialização de novas terapias, como células-tronco e nanotecnologia, e a unificação da regulamentação para ensaios clínicos.

"A organização incentiva a integração de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e realidade virtual, para melhorar a eficiência dos cuidados de saúde. O N20 visa estabelecer padrões unificados para treinamento e cuidado em neurociência, promover a prática clínica global e defender o financiamento para pesquisa e inovação", explicam.

"Por isso, é da mais alta importância que o N20 apresente a esta Comissão o evento sua relevância e os temas que serão abordados, a fim de mostrar os últimos desenvolvimentos das neurociências e seus impactos na assistência à saúde mental", finalizam os deputados.

Essa audiência também será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas

A audiência pública será realizada no plenário 7.