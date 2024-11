Edições Câmara participa da Feira do Livro de Porto Alegre com 87 obras

Seis meses depois da maior enchente da história do Rio Grande do Sul, o centro histórico da capital recebe a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A Câmara dos Deputados marca presença no evento com o estande da sua editora – a Edições Câmara levou 87 obras que abordam temas essenciais como cidadania, legislação, história e política, além de títulos da literatura brasileira.

A influenciadora digital Gisele Federizzi foi uma das pessoas que ficou empolgada com o que viu. Desde 2008, ela tem um blog chamado Kids Indoors, que ajuda pais, professores e bibliotecários a escolherem livros de qualidade para crianças e adolescentes.

"O que me trouxe aqui foi justamente os livros que resgatam a história das mulheres. Tanto sobre a Lei Maria da Penha, o Voto Feminino, e também os livros sobre feminismo e feministas. Porque a gente tem várias mulheres que foram apagadas na história. E trazendo essas mulheres todas juntas, as famosas e as que não são tão famosas assim, ajuda a dar visibilidade para essas mulheres que foram silenciadas ou apagadas”, disse.

O deputado federal Bohn Gass (PT-RS) também visitou o estande e celebrou a presença da Edições Câmara na feira.

“Muito importante a Câmara dos Deputados estar presente aqui com literaturas clássicas, com constituições, com orientações políticas, com livros sobre matérias importantes da democracia que são trabalhadas no Congresso Nacional. [Importante] estimularmos o estudo, a literatura, a história, o saber, contribuir com o momento político da luta democrática que nós precisamos ter em nosso país”, afirmou.

Marcos Rossi/Câmara dos Deputados A editora da Câmara dos Deputados vendeu mais de 1.300 exemplares na feira

A vereadora Psicóloga Tanise Sabino (MDB) elogiou a diversidade de títulos da editora. “A gente percebe uma maior diversidade de temas: a questão do povo negro, dos direitos do consumidor, da mulher, sobre a questão do processo legislativo, da escrita. Esse ano eu vi que tá diferente", disse.

Curadoria especial

Neste ano, o evento ocorre no Mês da Consciência Negra e se encerra no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Para comemorar a data, a feira tem uma curadoria de literatura e cultura negras, a cargo da escritora, poetisa e musicista gaúcha Lilian Rocha. Ela ressaltou que a feira é uma oportunidade de a população conhecer um grande número de escritoras e escritores negros, que têm pouco espaço no mercado editorial.

“Mais de 90% dos escritores e escritoras são pessoas brancas que estão no mercado editorial, sendo que 74% são homens brancos de classe média do eixo Rio-São Paulo. E são os que realmente aparecem, que concorrem aos prêmios, que estão nas grandes editoras, né?", lembrou. "Mas nós sempre escrevemos e [a curadoria] me dá oportunidade de mostrar esses escritores, escritoras, que já têm uma trajetória, que já são conceituados, e ao mesmo tempo aqueles que estão escrevendo com alta qualidade mas que não teriam oportunidade de estar numa feira como essa.”

Só nas primeiras duas semanas da Feira do Livro de Porto Alegre, a editora da Câmara dos Deputados vendeu mais de 1.300 exemplares.

A Feira do Livro de Porto Alegre é a mais longeva do Brasil. Neste ano, são 72 bancas, 62 na área geral e 10 na área infantil e juvenil, reunindo editoras, livrarias e até tradicionais sebos da cidade. A 70ª edição do evento termina na próxima quarta-feira (20). A expectativa desta edição é que um milhão e meio de pessoas prestigiem o evento, e cerca de dois mil autores passem pela feira.