Irineópolis ganha o título de Capital Nacional do Trator

O município de Irineópolis, em Santa Catarina, passou a ter o título de Capital Nacional do Trator, conferido pela Lei 15.015 publicada nestas quarta-feira (13) noDiário Oficial da União. Promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a norma é oriunda do Projeto de Lei 1.039/2020 , do senador Esperidião Amin (PP-SC).

A proposta, relatada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), foi aprovada na pela Comissão de Educação e Cultura (CE) no Senado em abril de 2023 e pela Câmara em junho deste ano.

Em defesa da matéria, Esperidião Amin afirma que, com a consolidação da festa do trator de Irineópolis, a imagem do município passou a ser associada ao veículo, que se tornou um dos símbolos da cidade.

A festa é um evento tradicional, atraindo pessoas de toda a região, em especial agricultores, argumenta o senador. São realizados diversos eventos culturais, gastronômicos, comerciais e de lazer, mas a principal atração é o desfile de tratores, conhecido como “tratoraço”, na Avenida 22 de Julho, a principal da cidade. Em 2015, na terceira edição da festa, o RankBrasil – Recordes Brasileiros registrou em Irineópolis a quebra do recorde de desfile de tratores no país, com 910 veículos.