Deputados aprovam regime de urgência para oito projetos; acompanhe

Câmara Há 20 minutos Em Câmara dos Deputados PEC que garante direito à vida para fetos volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça Apresentada pelos ex-deputados Eduardo Cunha (RJ) e João Campos (GO) em 2012, a matéria estava parada na comissão