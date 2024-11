Comissão faz balanço da gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (13) para fazer um balanço da gestão do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e dos jogos paralímpicos.

O debate atende a pedido dos deputados Delegado da Cunha (PP-SP), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e Augusto Puppio (MDB-AP) e será realizado às 15 horas, no plenário 4.

Essa audiência também será interativa, veja quem foi convidado e envie suas perguntas

O deputado Delegado da Cunha argumenta ser importante conhecer os resultados, dado que CPB é receptor de importante fatia financeira advinda das loterias da Caixa Econômica Federal e, portanto, sujeito ao crivo do Poder Legislativo. "A presença dos representantes do CPB dará aos membros desta Comissão a possibilidade de cumprirem sua missão de ouvir e debater os melhores caminhos para o crescimento do paradesporto no país", argumenta.