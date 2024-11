Comissão debate exploração ilegal de jogos on-line e adequação do sistema regulatório

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (13) audiência pública sobre a exploração ilegal de jogos online e adequação do sistema regulatório.

O debate atende a pedido do deputado Fred Linhares (Republicanos-DF) e será realizado às 16h30, em plenário a ser definido.

"Esses jogos fazem parte de um forte esquema criminoso que vem deixando as vítimas no prejuízo, fazendo com que apostadores fiquem viciados a ponto de destruírem empregos e famílias. Camuflados de entretenimento, esses jogos de azar desencadeiam uma série de crimes, entre eles a lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica, crimes contra o sistema financeiro e exercício ilegal de atividade", argumenta o parlamentar.