Comissão debate novos medicamentos para pessoas com autismo

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (13) para discutir novos medicamentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O debate foi pedido pela deputada Renata Abreu (Pode-SP) e foi subscrito pelos deputados Amaro Neto (Republicanos-ES) e Daiana Santos (PCdoB-RS). A audiência está marcada para às 9h30, no plenário 13.

Essa audiência srrá interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

"É importante discutir o acesso de pessoas com TEA a terapias e medicamentos reconhecidamente valiosos no auxílio ao tratamento da condição, assim como a disponibilização de outras opções que têm surgido na fronteira da pesquisa científica na área", defende Renata Abreu.

Ela explica que o TEA é termo utilizado para designar uma condição geral envolvendo um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento.

"Esses distúrbios se manifestam de várias maneiras, sendo a dificuldade na comunicação social, a desordem sensorial e os comportamentos repetitivos características partilhadas, em algum grau, entre todas as pessoas com TEA, ainda que a forma e a intensidade como essas pessoas são afetadas variem de indivíduo para indivíduo e ao longo do desenvolvimento de cada um", acrescenta.